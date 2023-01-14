Ekranların sevilen programlarının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın kim olduğu merak ediliyor. Özel hayatı ve serveti ile gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı ACUNMEDYA Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir. Peki, Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Acun Ilıcalı serveti ne kadar, kaç kez evlendi? İşte eşleri ve çocukları...

ACUN ILICALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Ali Acun Ilıcalı 1969 yılında Edirne'de doğdu. Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı ve medya patronudur. Aynı zamanda ACUNMEDYA Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi oldukça dikkat çekicidir. Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almayı başarmıştır.

2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları vardır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor.

Ilıcalı, 22 yaşında medya sektörüne ilk adımını attı ve Show TV'de spor muhabiri olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra, 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi ACUNMEDYA'yı kurarak kısa sürede Türkiye'nin önemli ve büyük prodüksiyon şirketlerinden biri haline getirdi.

İlk kez 2008 yılında Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde yer aldı. İlk kez 2008 yılında vergi rekortmenleri listesine girmesinin ardından Ilıcalı, her sene vergi rekortmenleri listesinde ilk 100 arasında yer almış ve kendi alanında birinci olmaktadır.

Acun Ilıcalı medya kariyerine 1990'lı yıllarda spor muhabirliği yaparak başladı. 2002 yılında Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları için programlar ve içerikler üretti.

Kendisinin hazırlayıp sunduğu gezi-eğlence programı Acun Firarda ile 100'den fazla ülke gezerek büyük bir başarı yakaladı. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile de ülkenin en popüler isimlerinden birisi oldu.

ACUNMEDYA, 2013 yılında TV8 kanalını bünyesine dâhil etti. ACUNMEDYA prodüksiyonlarıyla TV8, %1'lik izlenme oranından, Türkiye'nin en çok izlenen TV kanalları arasına girdi.

ACUN ILICALI KAÇ KEZ EVLENDİ?

Acun Ilıcalı üç kez evlenmiştir. Ilıcalı'nın bu evliliklerden ise dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı vardır.

İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı var. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Acun Ilıcalı uzun zamandır Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşıyor. 1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya güzelliği ile dikkat çekiyor. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur.

ACUN ILICALI SERVETİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı'nın aylık kazancına dair net bir bilgi yok. Ancak servetinin 100 milyon dolar olduğu söylentiler arasında. Bilinen mal varlıkları arasında Amerika, Dominik ve Türkiye'de üç hız teknesi, on iki motor ve iki tane yat vardır.

