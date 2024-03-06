Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in yalvarmasını anlattı! Yunus Emre "Yemek çalarken yakalandım" dedi

Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre konseyde Acun Ilıcalı'nın anlattıklarıyla hem utandı hem mutlu oldu. Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in cezayı düşürmesi için kendisine rica ettiğini açıkladı.

Ilıcalı "Baba Yunus Emre'nin bir cezasını lütfen affet dedi, ancak ben de ona yaşı küçük ama yani sonuç itibarıyla bir hayat dersi vermek zorunda kaldım" dedi.

Acun Ilıcalı "Yasemin istiyor diye biz Yunus Emre'nin cezasını azaltamıyoruz. O yüzden Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım, Yasemin de gerçekten çok üzüldü. Israr da etti olay 'baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum belki de hiç kırmamış olabilir sıkıntılı dakikalar yaşadım" dedi.

Yunus Emre ise "Çok özür dilerim, ben bu cezayı hak ettim Yasemin! Çok ceza yediğimden dolayı yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bırakacak şekilde olduğu için bu cezayı yedim" yanıtını verdi.





