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İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.03.2024 12:01
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Yeni haftaya enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısınız? İşte karşınızda, indirimlerle dolu günün fırsat ürünleri listesi! Alışveriş listenizdeki ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak isterseniz sizin için seçtiğimiz ünlü markaların indirimlerine bakmadan geçmeyin!

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Gardırobunuza yeni bir soluk katacak kaliteli giyim ürünlerine, ev temizliğinde size kolaylık sunacak teknolojik aletlere, mutfakta yardımcınız olacak yeni nesil araç gereçlere mi ihtiyacınız var? Öyleyse doğru yerdesiniz! Bugüne özel indirimde olan günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik. İşte detaylar!

1. Çok satanlarda zirvede: Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-03-04T120956.722

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon Germany'den Türkiye fiyatının altında aldım. Kesinlikle memnunum. Adidas ve Nike 42, 2/3 giyiyorum. Bundan da aynı numarayı almıştım fakat geldiğinde bol olduğunu gördüm. Önce böyle de kullanabilirim diye düşündüm ama içime sinmeyecekti ve her ihtimali göze alarak geri gönderip 42 numara aldım. İadede hiç bir sorun yaşanmadı. Kargo vb. hiçbir kesinti yapılmadan geri ödeme yapıldı. Şimdi ise severek giyiyorum. Amazon tüm kuşkularımı sildi süpürdü. Mükemmel hizmet ve teşekkürler."

  • "On numara beş yıldız bir ayakkabı. Çok tarz çok rahat bir ayakkabı. Tavsiye edilir. Teşekkürler Amazon sayende yarı fiyatına kalite giyiyoruz."
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2. Camper ayakkabı modellerinde 2500 TL'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2024-03-01T173139.802

Rahatlık, konfor, yüksek kalite ve tarzı bir araya getiren Camper markası, bir ayakkabıda arayabileceğiniz tüm özellikleri sunuyor. Her beğeniye uygun modelleriyle yıllardır kullanıcıların gönlünde taht kuran marka, her adımda özgür hissetmek, rahatlıkla kavuşmak isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Kısa süreliğine eşsiz indirimlerle satışta olan Camper modellerini keşfetmeye ne dersiniz?

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3. Çok satanlarda birinci sırada: Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

Adsız tasarım - 2024-03-04T115843.929

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün fiyatı baz alındığında gerçekten işinizi görebilecek kalitede ve oldukça memnun kaldığımı da belirtmek isterim. Firmayla bazı mailleşmelerim oldu ve gerçekten firma müşteriye değer verdiğini gösteriyor her mailime cevap yazdılar. Sonuçta bu bir süpürge ve en önemli şey çekiş gücü, fırça kısmı, pil dayanıklılık süresi. Bu üçünde gerçekten oldukça başarılı. Söylediğim gibi birazcıkta dikkatli kullanarak bu süpürgeden çok memnun kalacağınızı düşünüyorum."

  • "Müşteri hizmetleri alakalı ve her sorunuza yanıt veriyor. En önemlisi Amazon kalitesi ve güvencesi ile satıldığı için en ufak bir sorun kalmıyor. Evinizdeki klasik süpürgeleri bırakın ve bunu alın. Benim gibi "İyi ki bu cihazı almışım" diyeceksiniz."
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4. Kahve makinesinden airfryera Karaca küçük ev aletleri indirimde

Adsız tasarım - 2024-03-04T115926.105

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız Karaca küçük ev aletlerindeki indirimlere bakmadan geçmemelisiniz! Kaliteli ürünleriyle kullanıcılarından tam not alan Karaca, şık tasarıma sahip, kompakt tasarımlı, fonksiyonel ürünleriyle size ve mutfağınıza çok yakışacak! Karaca küçük ev aletlerinin maharetli ellerine kendinizi bırakmak isterseniz hazır indirimler de varken acele etmenizi öneririz.

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5. Kompakt tasarımıyla kullanımı çok kolay: BLACK+DECKER 7.2V Dustbuster Şarjlı El Süpürgesi

Adsız tasarım - 2024-03-04T120007.901

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güçlü toz toplama, hafif ve kolay taşınabilirliği çok iyi. Diğer yorumlarda bahsedilen kullanım süresince tuşa basılı olma durumu kesinlikle zorlamıyor. Bu ürünü aldığım için çok memnunum."

  • "Fırçalı ucu ile bilgisayar gibi hassas yüzeyleri sorunsuzca toz almak için süpürüyor. Çekiş gücü yüksek, ağız kısmının dar olması da bu gücü artırıyor. Ek olarak ucu uzayabiliyor ve uzanamadığınız yerlere ulaşmak kolaylaşıyor. Filtreyi temizlemek çok kolay. Duvara askı aparatı için harika 2 dübel ile birlikte geliyor."
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6. Her adımda rahatlığın keyfini çıkaracağınız Adidas ayakkabı modellerinde indirim devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-03-04T113303.054

Size uzun yıllar eşlik edecek kaliteli bir spor ayakkabı arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz; Adidas ayakkabı modellerindeki indirimleri yakalamanın şimdi tam zamanı! Spor giyimde tarz ve konfor vadeden Adidas modellerinde harika indirimler sizleri bekliyor. Üstelik Adidas'ın outdoor severlere yönelik çıkardığı dayanıklı ve performans odaklı Terrex serisi ayakkabılarının da fiyatları en dipte!

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7. Geçen ay sadece Amazon'da 200 adetten fazla satıldı: Diealles Paslanmaz Çelik Sarımsak Presi

Adsız tasarım - 2024-03-04T120313.981

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ürün."

  • "Çok sağlam ve kaliteli."
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8. Hawk güneş gözlük modellerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Adsız tasarım - 2024-03-04T114414.810

Sportif, klasik, retro veya modern tarzdaki tasarımlarıyla her beğeniye uygun gözlükler sunan Hawk, hem erkekler hem de kadınlar için modeller üretiyor. Gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak ve aynı zamanda tarzınıza da şıklık katmak isterseniz Hawk güneş gözlüklerindeki indirimleri keşfedebilirsiniz.

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9. Çok satanlarda ilk sırada: LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 Kamera Yaratıcı Model Yapım Seti (516 Parça)

Adsız tasarım - 2024-03-04T113903.138

Fotoğrafçılar için eğlenceli, nostaljik bir hediye olan koleksiyonluk LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 Kamera Yaratıcı Model Yapım Seti (516 Parça); vizör, renk spektrumu, pozlama dengeleme düğmesi, ‘Polaroid Land Camera’ çıkartması, ‘OneStep’ ve ‘1000’ çıkartma seçeneği gibi tasarım özelliklerine sahip. Gerçek bir vintage Polaroid kameragibi çalışan yapım seti hem yetişkinler hem çocuklar için harika bir hediye alternatifi.

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10. Bir kez alıp bir ömür kullanabileceğiniz American Tourister ve Samsonite valizlerde indirim başladı

Adsız tasarım - 2024-03-04T114642.003

Seyahatlerinizde eşyalarınızı güvende tutmak için ihtiyaç duyacağınız en önemli yol arkadaşı şüphesiz sağlam bir valiz. Sizi yarı yolda bırakmadan yolculuklarınızı keyifli hale getiren kaliteli bir valiz arayışındaysanız indirimdeki Samsonite ve American Tourister valiz modellerine mutlaka göz atmalısınız.

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11. Pierre Cardin erkek giyimde indirim zamanı

Adsız tasarım - 2024-03-04T115745.857

Erkek giyimde şıklığı ve konforu bir araya getiren Pierre Cardin; takım elbiseden tişörte, kazaktan monta, çantadan ayakkabıya geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Markanın çabasız şıklık sunan giyim ürünleri, kaliteyi minimal sadelikle buluşturuyor. Hazır indirimdeyken Pierre Cardin giyim ürünlerine bir şans vermeye ne dersiniz?

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12. Jumbo mutfak gereçlerinde avantajlı fiyatlar

Adsız tasarım - 2024-03-04T115517.141

Mutfağınızın havasını değiştirecek kaliteli ürünler arıyorsanız, kaliteyi ve modern tasarımları bir araya getiren Jumbo markasının indirimdeki ürünlerine mutlaka göz atmalısınız. Baharatlıktan kek kalıbına, çaydanlıktan çatal bıçak kaşık takımına her ihtiyaca uygun ürünlerdeki indirimler yüzünüzü güldürecek, bizden söylemesi!

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13. OGX, Listerine, Le Petit Marseillais ve Neutrogena ürünlerinde 1 alana 1 hediye

Adsız tasarım - 2024-03-04T113702.081

Alışveriş listenizi çıkarın, ünlü markaların ihtiyacınız olan kişisel bakım ürünlerinde 1 alana 1 hediye fırsatı devam ediyor. Ağız ve diş bakım sağlığı ürünlerinden şampuana, nemlendirici kremden deodoranta hepsi uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

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Bu içerik 4 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ChefGPT


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