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Acun Ilıcalı Netlix'e rakip olacak! Cem Yılmaz'lı yeni proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

Yeni bir platform kurarak Netlix'e rakip olmaya hazırlanan Acun Ilıcalı, resmi kaynaklara başvuruda bulundu. Ilıcalı'nın kuracağı yeni platformun detayları belli olmaya başladı. Ilıcalı'nın yeni projelerinde Cem Yılmaz, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak gibi isimler yer alacak.

Acun Ilıcalı Netlix'e rakip olacak! Cem Yılmaz'lı yeni proje

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni bir işe imza atarak platform kurmaya hazırlanıyor. Ilıcalı, yeni platformu için çeşitli yarışmalar yapmak için çalışmalara devam ediyor. Haber Global'a konuşan Acun Ilıcalı'nın yakın kaynakları, kurulacak dijital TV platformunun konsept olarak Netflix ve BluTV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yeni yapılacak yarışmalara odaklanacağını belirtti.

Yeni platformda yarışmaların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de olacak.

Kaynaklar, platformun Cem Yılmaz'a özel orijinal film yaptıracağını söylerken Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan oluşan 3 Adam da platforma özel orijinal film yapacaklarını belirtti.

Ilıcalı'nın yeni kurmaya hazırlandığı platformun bütçesi ise henüz belli olmadı.

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