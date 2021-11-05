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Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali şaşırttı!

05.11.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle de, zaman zaman sosyal medyada adından söz ettiriyor. Altunkaya'nın ergenlik fotoğraflarını görenler şaşıp kaldı.

Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali şaşırttı!

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya olan aşkını, her fırsatta dile getiriyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Acun Ilıcalı, gönlünü hemşirelik mezunu Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali şaşırttı!

İkili, sosyal medyada sık sık birlikte oldukları paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali şoke etti!

Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile tanışmadan önce Yalova'da yaşıyordu.

Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali şoke etti!

22 yaşındaki Altunkaya'nın eski hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali şoke etti!

Altunkaya'nın estetiksiz olduğu iddia edilen fotoğrafları, sosyal medyada olay oldu. Birçok kişi, Altunkaya'nın küçük estetik müdahaleler geçirdiğini savundu.

Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali şoke etti!


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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