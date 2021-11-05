Acun Ilıcalı'nın 22 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali şaşırttı!

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya olan aşkını, her fırsatta dile getiriyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Acun Ilıcalı, gönlünü hemşirelik mezunu Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.

İkili, sosyal medyada sık sık birlikte oldukları paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile tanışmadan önce Yalova'da yaşıyordu.

22 yaşındaki Altunkaya'nın eski hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Altunkaya'nın estetiksiz olduğu iddia edilen fotoğrafları, sosyal medyada olay oldu. Birçok kişi, Altunkaya'nın küçük estetik müdahaleler geçirdiğini savundu.



