MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'nın 'erken kalkma' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt: Survivor'da da...

Acun Ilıcalı'nın 'erken kalkma' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt: Survivor'da da...

12.10.2023 07:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, "Erken kalkmayı kim buldu abi?" isyanıyla yine gündem oldu. Ilıcalı'nın Survivor yarışmasındaki isimlerinden Nagihan Karadere ise hemen patronuna seslendi.

Acun Ilıcalı, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Ilıcalı, çalışma hayatıyla ilgili
"Bu erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı? Bence yok. Kaldırmayın insanları, uyusunlar." dedi.

"Sabah 7'lerde kalkarak, 1 saat 15 dakika yol giderek işe gidiyordum. Böyle bir hayat yaşadım. Yaşadığım için bunu insanlara yaşatmamaya karar verdim" diyen Acun Ilıcalı'ya yanıt Nagihan Karadere'den geldi.

"Bir daha asla Survivor gitmem" dedikten sonra All Star'a katılma kararı alan Nagihan Acun Ilıcalı'ya seslendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İntihar etti' iddiasıyla gündem olunca...'İntihar etti' iddiasıyla gündem olunca...
Ünlü şarkıcı evlendi! İşte düğünden karelerÜnlü şarkıcı evlendi! İşte düğünden kareler
Engin Polat'ın Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı! Motosikletle gelip...Engin Polat'ın Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı! Motosikletle gelip...
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.