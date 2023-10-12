Acun Ilıcalı'nın 'erken kalkma' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt: Survivor'da da...

Acun Ilıcalı, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Ilıcalı, çalışma hayatıyla ilgili

"Bu erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı? Bence yok. Kaldırmayın insanları, uyusunlar." dedi.

"Sabah 7'lerde kalkarak, 1 saat 15 dakika yol giderek işe gidiyordum. Böyle bir hayat yaşadım. Yaşadığım için bunu insanlara yaşatmamaya karar verdim" diyen Acun Ilıcalı'ya yanıt Nagihan Karadere'den geldi.

"Bir daha asla Survivor gitmem" dedikten sonra All Star'a katılma kararı alan Nagihan Acun Ilıcalı'ya seslendi.



