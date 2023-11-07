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Acun Ilıcalı'nın favori ismiydi! Var Mısın Yok Musun'la ünlenen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor

07.11.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Var Mısın Yok Musun programıyla hafızalarımıza kazınan Mevlüt Acaroğlu bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Annesi Naciye Teyze ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Konyalı Mevlüt, Acun Ilıcalı'nın da favori isimlerindendi. Bir döneme damga vuran Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor...

İlk bölümü 2007 yılında ekrana gelen Var Mısın Yok Musun yarışması pek çok ünlü çıkardı. Nursel Ergin, Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu ve Furkan Dede bu isimler arasında yer alıyor. Ancak şimdilerde ekranda görülmese de Mevlüt Acaroğlu da Var Var Mısın Yok Musun ile adını duyuran isimlerden biri olmuştu.

VAR MISIN YOK MUSUN

Annesi Naciye Teyze ile programa damga vuran Konyalı Mevlüt sempatik tavırları ve samimi halleri ile gönülleri feht etmişti. Acun Ilıcalı'nın da favori isimlerinden biri olan Mevlüt Acaroğlu, yarışma bitmesine rağmen Acun Ilıcalı ile görüşmeyi de kesmemişti.

Mevlüt acUN

Var Mısın Yok Musun'dan 10 TL ile ayrılan Mevlüt Acaroğlu, yarışma sonrası annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte reklam filmlerinde rol aldı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye de katılan Acaroğlu, Ana Kuzusu isimli televizyon programını da sundu.

Mevlüt ANNESİ

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Konyalı Mevlüt şimdilerde evli ve bir çocuk babası.

Mevlüt eşi çocuğu

Daha önce İstanbul'da bir giyim mağazası olan Mevlüt Acaroğlu, bir süredir emlak danışmanlığı yapıyor.

Mevlüt EMLAK

Hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşan Acaroğlu, adeta yıllara meydan okuyor.

Mevlüt 2

Konyalı Mevlüt'ün gönderilerine sosyal medyada; 'Hiç değişmemiş', 'Yıllara meydan okuyor' gibi yorumlar yapılıyor.

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