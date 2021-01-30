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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan kızı Banu Ilıcalı'ya duygusal doğum günü mesajı

30.01.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan kızı Banu Ilıcalı'ya duygusal doğum günü mesajı

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Banu Ilıcalı, 31 yaşına girdi. Seda Başbuğ'dan kızı Banu Ilıcalı'ya duygusal doğum günü mesajı geldi.

Efe Ceyhun ile mutlu bir evliliği olan Acun Ilıcalı-Seda Başbuğ çiftinin kızı Banu Ilıcalı, 31 yaşına girdi. Oldukça genç bir görünüme sahip olan Banu Ilıcalı'nın 31 yaşında olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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'SEN BENİM BEBEĞİMSİN'

Banu Ilıcalı'nın bebeklik fotoğrafını paylaşan Seda Başbuğ, "Sen bir tanecik serçem ve ponponumsun ve anne de olsan benim bebeğimsin.. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
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SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evli kalmışlardır. Çiftin bu evlilikten 1990 yılında Banu adını verdikleri kızlara dünyaya gelmiştir. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Seda Başbuğ son dönemde kurucusu olduğu anaokulunu işletiyor.

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