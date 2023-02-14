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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi soluğu deprem bölgesinde aldı! Köylere ürün dağıtıyor

14.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da soluğu afet bölgelerinden alanlardan biri. Mehmet Şef'le birlikte yemek yapan Altunkaya köylere de ürün dağıtıyor.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi soluğu deprem bölgesinde aldı! Köylere ürün dağıtıyor

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası büyük yıkımdan etkilenen bölgelere yardım göndermek için herkes seferber oldu. Ünlü isimler de hem kurumlara bağış da bulunuyor hem de afet bölgelerinde görev alıyor.

Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da soluğu afet bölgesinde aldı. Günlerdir afet bölgesinde sahra mutfağında çalışan Mehmet Yalçınkaya ünlü ismi paylaşarak afet bölgesine olduğunu duyurdu.

Ekran Alıntısı

Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin köylere ürün dağıttığını söyledi.

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Acun Ilıcalı, bölgeye 100 tır su göndermiş ve 5 milyonluk eşya desteği ve satın alınan konteynerlerin içerisine de eşya sözü vermişti.

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