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Acun Ilıcalı'nın talk show kararını İbrahim Büyükak duyurdu

DİZİ HABERLERİ  | 01.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı kararını verdi, duyuran İbrahim Büyükak oldu! Yol Arkadaşım filmiyle gündemde olan İbrahim Büyükak, Eser Yenenler'in TV 8'de talk show programı yapacağını açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın talk show kararını İbrahim Büyükak duyurdu

Yol Arkadaşım 2 filmi ile izleyici karşısına çıkan ve 2 haftada 1 milyon 650 bin seyirciye ulaşan oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Büyükak'le birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Gazetecilerin "Eser Yenenler ile küstüler mi?" haberlerini hatırlatması üzerine gülümseyen 35 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Arkadaşlar biz müzik grubu değildik ki ayrılalım, bizim dostluğumuz çocukluğumuza dayanıyor. 'Çok Güzel Hareketler'de birlikteydik, ardından '3 Adam'ı yaptık. Sonra bireysel olarak işler yaparak daha verimli olacağımızı düşündük."

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TV8'DE TALK SHOW BAŞLIYOR

"Ben film yazdım, çektim. Oğuzhan da benimle birlikte filmde yer aldı. Eser kendisi bir yarışma programını sundu, şimdi de TV8'de talk show programı yapmaya hazırlanıyor. İlk konuklarından biri de ben olacağım."

Beyazıt Öztürk'ü kendi kanalına transfer ederek O Ses Türkiye jüri koltuğuna oturtan Acun Ilıcalı'nın Beyaz Show akıbeti merak ediliyordu. Kimi Öztürk'ün bu yıl Beyaz Show'da yapacağını iddia ederken ünlü şovmen 'Bir yıl dinleneceğim' demişti.

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Eser Yenenler Acun Ilıcalı talk show

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