MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? Cenaze töreni yapıldı mı?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? Cenaze töreni yapıldı mı?

08.03.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan hayatını kaybetti. Ilıcalı, arkadaşının ölümü üzerine dün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Acun Ilıcalı, acı haber sonrası Dominik'ten ayrılarak ülkesine döndü. Bu kapsamda Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? Cenaze töreni yapıldı mı? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? Cenaze töreni yapıldı mı?

Acun Ilıcalı, yakın dostu Alpay Kazan'ı kaybetti. Ilıcalı, Instagram hesabının story bölümünden yakın arkadaşı Alpay Kazan'ın ölümü üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü televizyoncunun arkadaşına veda mesajı takipçilerini hüzünlendirmişti. Peki Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? Cenaze töreni yapıldı mı? Alpay Kazan'ın hayatını, biyografisini ve yaşamına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir?

ACUN ILICALI'NIN YAKIN ARKADAŞI ALPAY KAZAN KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, ünlü televizyoncunun şirketinde birçok pozisyonda çalıştı. Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu. Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi programların kamera arkası ekibinde görevliydi.

Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan 6 Mart Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Alpay Kazan ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

ALPAY KAZAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Alpay Kazan, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'de Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırıldı.

ALPAY KAZAN'IN CENAZE TÖRENİ YAPILDI MI?

Acun Ilıcalı, dün yayınlanan Survivor All Star yarışmasına katılamadı. Onun yerine Murat Ceylan finali yapmak zorunda kaldı. Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Acun Ilıcalı hemen adadan ayrıldı. Alpay Kazan ile anısı olan birkaç Survivor yarışmacıları, bu ölüm haberi ile adeta yıkıldı.

Kazan için bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. En yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Acun Ilıcalı ise cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tayt tulumuyla spor pozu verdi! "Pembe panter"Tayt tulumuyla spor pozu verdi! "Pembe panter"
Pankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdiPankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdi
Karısı sınırları zorladı! Amuda kalkıp poz verdiKarısı sınırları zorladı! Amuda kalkıp poz verdi
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Hızla yayılıyor! Nasıl ortaya çıktı?

Hızla yayılıyor! Nasıl ortaya çıktı?

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Kucağına oturduğu anlar olay oldu! Gülşen'den çok konuşulacak hareket

Kucağına oturduğu anlar olay oldu! Gülşen'den çok konuşulacak hareket

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.