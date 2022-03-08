Acun Ilıcalı, yakın dostu Alpay Kazan'ı kaybetti. Ilıcalı, Instagram hesabının story bölümünden yakın arkadaşı Alpay Kazan'ın ölümü üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü televizyoncunun arkadaşına veda mesajı takipçilerini hüzünlendirmişti. Peki Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? Cenaze töreni yapıldı mı? Alpay Kazan'ın hayatını, biyografisini ve yaşamına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ACUN ILICALI'NIN YAKIN ARKADAŞI ALPAY KAZAN KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, ünlü televizyoncunun şirketinde birçok pozisyonda çalıştı. Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu. Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi programların kamera arkası ekibinde görevliydi.

Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan 6 Mart Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Alpay Kazan ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

ALPAY KAZAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Alpay Kazan, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'de Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırıldı.

ALPAY KAZAN'IN CENAZE TÖRENİ YAPILDI MI?

Acun Ilıcalı, dün yayınlanan Survivor All Star yarışmasına katılamadı. Onun yerine Murat Ceylan finali yapmak zorunda kaldı. Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Acun Ilıcalı hemen adadan ayrıldı. Alpay Kazan ile anısı olan birkaç Survivor yarışmacıları, bu ölüm haberi ile adeta yıkıldı.

Kazan için bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. En yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Acun Ilıcalı ise cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

