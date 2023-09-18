Acun Ilıcalı'nın yıllar önce rol aldığı film ortaya çıktı! Nurgül Yeşilçay ile görüntüleri yeniden gündem oldu

Televizyon hayatına muhabirlikle başladıktan sonra 'Acun Firarda' programıyla ünlenen Acun Ilıcalı, ardından program yapımcılığına başlamış ve büyük başarı elde edince Acun Medya'yı kurarak TV8 kanalının sahibi olmuştu.

Ilıcalı; 'Fear Factor', 'Var mısın Yok musun?', 'Survivor Türkiye', 'Yoksa Rüya mı?', 'Söyle Söyleyebilirsen', 'Yetenek Sizsiniz Türkiye', 'Yok Böyle Dans', 'O Ses Türkiye' gibi reyting rekorları kıran ve birbirinden farklı içeriklere sahip programlarla Türk izleyicisine ulaştırdı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Acun Ilıcalı'nın yıllar önce rol aldığı film ortaya çıktı. Ilıcalı'nın muhabirlik dışında bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı; Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Selami Şahin gibi isimlerin yer aldığı Mumya Firarda adlı filmde rol almış. 2002 yılında vizyona giren filmdeki görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın filmdeki görüntülerine; 'Acun abi baya komik görünüyor', 'Acun film mi çevirmiş', 'Acun'u görünce çok şaşırdım' gibi yorumlar yapıldı.

