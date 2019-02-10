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Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor'un ilk mağduru

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Survivor 2019 tüm hızıyla devam ederken Acun Ilıcalı'dan bugün bir paylaşım geldi

Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor'un ilk mağduru

Survivor 2019'un 6. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları büyük bir mücadele sergiliyor. Bu mücadeleler sırasında yarışmacılar da zorluklarla uğraşıyor.

Son olarak MasterChef'ten Survivor'a transfer olan Hakan Kanık, güneş mağduru oldu. Acun Ilıcalı Instastory'den paylaştığı fotoğrafın üzerine ''Survivor mağduru'' diye yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor hakan kanık

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