Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor'un ilk mağduru

Survivor 2019'un 6. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları büyük bir mücadele sergiliyor. Bu mücadeleler sırasında yarışmacılar da zorluklarla uğraşıyor.

Son olarak MasterChef'ten Survivor'a transfer olan Hakan Kanık, güneş mağduru oldu. Acun Ilıcalı Instastory'den paylaştığı fotoğrafın üzerine ''Survivor mağduru'' diye yazdı.



