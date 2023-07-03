MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum günü kutlaması yaptı! Paylaşımı dikkat çekti

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum günü kutlaması yaptı! Paylaşımı dikkat çekti

03.07.2023 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ile boşandıktan bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan ve her fırsatta sevgilisiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Ilıcalı'dan romantik pozlar da gecikmedi.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum günü kutlaması yaptı! Paylaşımı dikkat çekti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya ile hiç ayrılmayan Ilıcalı sevgilisine doğum günü yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ilişkisi ve svgilisi için “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” diyen Ilıcalı aşk pozlarıyla da şaşırttı.

4

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

AŞK DOLU POZLAR

Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer ezber bozdu.

1

Sevgilisiyle pozlarını paylaşan ünlü isim "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" dedi.

2

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdiSelin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi
Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çektiAcun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti
Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Tepki çeken görüntü: Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi!

Tepki çeken görüntü: Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi!

Tatilciler oraya akın etti, köyün nüfusu ilçeyi solladı!

Tatilciler oraya akın etti, köyün nüfusu ilçeyi solladı!

Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti

Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti

Şiddet ve yağma olayları o ülkeye de sıçradı! Öldürülen Nael'in en yakınından açıklama

Şiddet ve yağma olayları o ülkeye de sıçradı! Öldürülen Nael'in en yakınından açıklama

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Günün Videosu

Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı
Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.