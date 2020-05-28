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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Şeyma çok anlayışlı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, salgın nedeniyle kızından uzak kalan eski eşi Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşımı silmesi olay olmuştu. O paylaşımdan sonra Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması gündem oldu.

Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyet'inde salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, dün akşam hakkında merak edilen sorulara yanıt vermek için Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan canlı yayına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, salgın nedeniyle annesinin yanına gidemediği için Dominik'te olan kızı Melisa'dan bahsederken Şeyma Subaşı'na da övgü yağdırdı.

Şeyma Subaşı'dan olay olan paylaşım! Hemen kaldırdıŞeyma Subaşı'dan olay olan paylaşım! Hemen kaldırdı

Şeyma'nın bu uzak kaldıkları süreci güzel yönettiğini söyleyen Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreci Melisa ile geçiriyoruz ama benim 3 kızım da Türkiye'de. Melisa ile baş başa kalıp onun keyfini çıkarmak bambaşka. Zaman bizim için çok önemli ama biz o zamanı bulamıyorduk. Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor.

"ŞEYMA ÇOK İYİ BİR ANNE"

"Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Bence mutlu bir evlat yetiştiriyoruz. İkimizinde bu konuda çabası büyük."

ŞEYMA YAZIP SİLMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı bir paylaşım yapmış ve "Melisa ile ilgili güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Evet; babasının (ailemin ve arkadaşlarımın) her zaman bana söylediği gibi 'kızımız Melisa'yı çok güzel yetiştirdin Şeyma..." notunu yazmıştı. Bu notun kısa sürede silinmesi ise gündem olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun adama gene arkasında durmuş kadının.
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