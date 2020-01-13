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  4. Acun Ilıcalı Survivor 2020 için tarihi söyledi! Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı Survivor 2020 için tarihi söyledi! Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 13.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen 'Survivor 2020’nin ne zaman başlayacağı belli oldu. Acun Ilıcalı, yarışmanın başlangıç tarihini Eser Yenenler'in programında açıkladı.

Acun Ilıcalı Survivor 2020 için tarihi söyledi! Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı Survivor 2020 için tarihi verdi. Merakla beklenen ‘Survivor 2020’ için heyecan giderek katlanıyor. Survivor yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Dün akşam Tv8’de yayınlanan Eser Yenenler Show’un özel bölüme konuk olan Acun Ilıcalı, ‘Survivor 2020’nin başlangıcı için kesin tarih verdi.

SURVİVOR 16 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Ilıcalı, Survivor’ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek.

Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler olacak?Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler olacak?

Geçtiğimiz günlerde TV8'in internet sitesinde, 'Survivor 2020’ için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyurulmuştu.

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımında olacağı kesinleşen ilk isim ise ‘Çok güzel Hareketler Bunlar’ ile yıldızı parlayan Ersin Korkut olacak. Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce ‘Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.

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