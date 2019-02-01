Acun Ilıcalı, Survivor çekiminden paylaştı

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ÜNLÜLER  | 01.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye-Yunanistan için geri sayım sürüyor. Survivor Türkiye-Yunanistan yarın başlıyor. Acun Ilıcalı’dan ilk fotoğraf da geldi.

Acun Ilıcalı, Survivor çekiminden paylaştı

Acun Ilıcalı, Survivor 2019’un çekimlerinin başladığını Instagram hesabından duyurdu.

Yakın dostu Esat Yontuç ile fotoğraf paylaşan Ilıcalı, şu notu yazdı:

“Survivor Türkiye-Yunanistan'dan ilk çekiminden ilk kare, hayırlı olsun. Büyük mücadele yarın saat 20.00'de TV8'de kaçırmayın.. Bu arada yok böyle deniz.”

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SURVİVOR 2019 YARIN!

Uzun zamandır ekranların fenomeni olan program bu sene de merak ve heyecanla bekleniyor. Acun her sene olduğu gibi bu sene de sürprizlerini bir bir açıklayacak.

Daha önce Türkiye ve Yunanistan takımları yarışmış ve Türkiye galip gelmişti. Survivor Türkiye Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8'de başlayacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Heyecanla bekliyorum...İstemeyen izlemesin kardeşim bırakın namus bekçiliği yapmayı işinize bakın
Türkiye'yi uyutmakla görevli vatandaş.
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