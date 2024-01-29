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  4. Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor! ''Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik''

Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor! ''Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının transfer hareketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yine gözünü Türkiye'ye diken tecrübeli çalıştırıcı, anlaşma aşamasında olduğu yıldızı açıkladı.

Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor. Trabzonspor'da kadro dışı olan Abdülkadir Ömür ile anlaştıklarını ifade eden Ilıcalı'dan flaş ifadeler geldi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

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"Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağya transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor'da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz"

"RIDVAN YILMAZ YANLIŞ BİR YERE GİTTİ"

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"Rıdvan Yılmaz yanlış bir yere gitti. Acil bir geri dönüş yapması lazım, bu tarz dönüşler randıman verir. Galatasaray yönetimi en iyisini bilir ama Türk kontenjanında iyi işler yapabilir Rıdvan"

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Trabzonspor Acun Ilıcalı Abdülkadir Ömür hull city city
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