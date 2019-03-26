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Acun Ilıcalı ve kızı Leyla Ilıcalı rap yaptı, beğeni yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Rap şarkılara olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı, kızı Leyla ile rap müziğinin efsane isimlerinden gösterilen Tupac'ın şarkısına düet yaptı.

Acun Ilıcalı ve kızı Leyla Ilıcalı rap yaptı, beğeni yağdı

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden eski eşi Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla ile rap müziğinin efsane ismi Tupac'ın Only God Can Judge Me şarkısını söyledi.

Ilıcalı'nın çekip paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşi dolayısıyla vaktinin büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçiren Acun Ilıcalı, yoğun temposuna rağmen çocuklarına vakit ayırmayı ihmal etmedi.

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Acun'un 'Biraz rapçi miyiz?' notuyla paylaştığı video büyük ilgi gördü. Video kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Biraz rapçi miyiz? :) @leylaailicali

Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Leyla Ilıcalı ACUN ILICALI Acun Ilıcalı rap Tupac

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