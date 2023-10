Acun Ilıcalı ve sevgilisi Hasan Can Kaya'yı galada yalnız bırakmadı! Ayça Çağla'nın tarzı dikkat çekti

Komedyen Hasan Can Kaya ile Büşra Pekin'in başrolünde olduğu Çok Aşk filminin galası ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Hasan Can Kaya'ya her fırsatta övgüler yağdıran Ilıcalı da galada ünlü komedyeni yalnız bırakmadı. Hasan Can Kaya hakkında "Dünyadaki en büyük test para. Sana eğer bugün bir tavsiye vermek istiyorsam bu olsun" diyen Ilıcalı devamında "Paradan daha önemli bir test yok. Yani bir insanın kalitesini mi istiyorsun, kalenderliğini mi arıyorsun ya da ne kadar güvenilir olduğuna mı bakıyorsun hepsi para. Para testini geçen adamdan korkma" diyen Ilıcalı genç aşkıyla galaya katıldı.



Hasan Can Kaya'nın galasının Galatasaray maçına denk gelmesi sorulan Ilıcalı bu konuda "Hasan Can için akan sular durur" dedi.

Kameralara konuşurken sevgilisi kenara çekilen ünlü televizyoncu hemen bir hamle yaparak sevgilisini yanına çekmeyi de ihmal etmedi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın sade tarzı gözlerden kaçmadı. Gözlerden uzak yaşamaya çalışan genç sevgiliyi rüküş bulanlar olduğu gibi çok şık bulanlar da vardı.