Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendi

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada bitirmişti

Bir süredir DJ Guido ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı şu sıralar kızıyla vakit geçiriyor. Kızı Melisa'nın velayetini alan Ilıcalı da kızının olduğu Çeşme'de tatil yapıyor.

Boşandıktan sonra hiç birlikte görüntülenmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı tatil yaptıkları Çeşme'de ilk kez birlikte görüntülendi. Subaşı ve Ilıcalı Çeşme’deki Summer Klein isimli mekanda karşılaştı. Aylar sonra ilk kez yan yana fotoğraflanan ikili, selamlaştıktan sonra kendi arkadaş gruplarıyla eğlenmeye devam etti.

Birlikte objektiflere yakalanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın yanında İbrahim Büyükak ve Büyükak'ın eşi de vardı.



