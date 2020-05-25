MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları Instagram'da dünya rekoru kırdı! Canlı yayını kaç milyon kişi izledi?

Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları Instagram'da dünya rekoru kırdı! Canlı yayını kaç milyon kişi izledi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 23:58 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmacıları ile birlikte dünya rekoru kırmak isteyen Acun Ilıcalı, Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Acun Ilıcalı ile Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarının Instagram canlı yayını dünya rekorunu kırdı. İşte Survivor Instagram canlı yayın izlenme sayısı.

Survivor 2020 yarışmasının 25 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, canlı yayında bir oyun oynandı. Survivor tarihinde bir ilke imza atılan canlı yayın sonrasında Survivor ekibi bu defa dünya rekoru kırmak için Instagram başına geçti.

Acun Ilıcalı daha önce iletişim ödülü olarak ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları ile Instagram'dan canlı yayın yapmıştı. Gönüllüler ile yapılan canlı yayının 1 milyon kişi tarafından izlenmesi üzerine Ilıcalı, 2 milyon olan dünya rekorunu kırmak istediklerini açıklamıştı. Survivor'ın bayram özel bölümünden sonra bu rekor denemesi yapıldı.

ACUN'UN CANLI YAYININI INSTAGRAM'DA 3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ!

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları seyirci karşısına çıktı. Ilıcalı'nın Instagram canlı yayını çok kısa bir süre içinde anlık 3 milyon izlenme sayısına ulaştı ve dünya rekoru kırıldı.

acunic2

Acun Ilıcalı ise ödül olarak yarışmacıları partiye götürdü. Acun kamyonetle parti alanına gittikleri ve partide yaşananları da canlı yayınlamaya devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

Akılalmaz olay! Valilik duyurdu, skandal ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Valilik duyurdu, skandal ortaya çıktı

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Cemal Can'dan sahte hesap itirafı: Gülşen'i takip ediyorum

Cemal Can itiraf etti: 5 tane var

Survivor karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Acun Ilıcalı Survivor canlı yayınında açıkladı

Survivor'da kazanan ismi Acun canlı yayında açıkladı

Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım: Sorunlarımız var, çözmeye çalışıyoruz

"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı

Hızlı ve Öfkeli 7 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli serisi ekranlarda!

Organik Aşk nerede ve ne zaman çekildi? Organik Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler?

Romantik komedi Organik Aşk ekranlarda!

Survivor’da Yılmaz Erdoğan sürprizi! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor’da Yılmaz Erdoğan sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.