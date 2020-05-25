Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları Instagram'da dünya rekoru kırdı! Canlı yayını kaç milyon kişi izledi?

Survivor 2020 yarışmasının 25 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, canlı yayında bir oyun oynandı. Survivor tarihinde bir ilke imza atılan canlı yayın sonrasında Survivor ekibi bu defa dünya rekoru kırmak için Instagram başına geçti.

Acun Ilıcalı daha önce iletişim ödülü olarak ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları ile Instagram'dan canlı yayın yapmıştı. Gönüllüler ile yapılan canlı yayının 1 milyon kişi tarafından izlenmesi üzerine Ilıcalı, 2 milyon olan dünya rekorunu kırmak istediklerini açıklamıştı. Survivor'ın bayram özel bölümünden sonra bu rekor denemesi yapıldı.

ACUN'UN CANLI YAYININI INSTAGRAM'DA 3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ!

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları seyirci karşısına çıktı. Ilıcalı'nın Instagram canlı yayını çok kısa bir süre içinde anlık 3 milyon izlenme sayısına ulaştı ve dünya rekoru kırıldı.

Acun Ilıcalı ise ödül olarak yarışmacıları partiye götürdü. Acun kamyonetle parti alanına gittikleri ve partide yaşananları da canlı yayınlamaya devam etti.

