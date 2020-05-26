Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarının 3 milyonluk dünya rekoru sosyal medyayı salladı!

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 25 Mayıs saat 23.30'da açtığı canlı yayınla dünya Instagram canlı yayın rekorunun yeni sahibi oldu. Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacılarının da katıldığı Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyici sayısına ulaşıldı.

Acun Ilıcalı rekor sonrasında yarışmacılarla birlikte kutlama partisi yaptı. Instagram canlı yayını parti sırasında da devam etti yine 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayın rekoru sosyal medyayı da salladı.

Twitter'da Acun Ilıcalı ve Survivor akşamın en fazla konuşulan konuları arasına girdi. Twitter kullanıcıları da birbirinden ilginç

paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları:



