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Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarının 3 milyonluk dünya rekoru sosyal medyayı salladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 01:16 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte Instagram'dan yaptığı canlı yayın dünya rekoru kırdı. Dakikalar içinde 3 milyon izlenmeye ulaşan Instagram canlı yayını sosyal medyaya da damga vurdu. Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarının Instagram rekoru, Twitter'da en fazla konuşulan konu oldu. Bir Twitter kullanıcısı ise Acun'un rekor sonrasında partideki bir anını "Dünyaya hükmettikten sonra ben" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarının 3 milyonluk dünya rekoru sosyal medyayı salladı!

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 25 Mayıs saat 23.30'da açtığı canlı yayınla dünya Instagram canlı yayın rekorunun yeni sahibi oldu. Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacılarının da katıldığı Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyici sayısına ulaşıldı.

Acun Ilıcalı rekor sonrasında yarışmacılarla birlikte kutlama partisi yaptı. Instagram canlı yayını parti sırasında da devam etti yine 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayın rekoru sosyal medyayı da salladı.

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Twitter'da Acun Ilıcalı ve Survivor akşamın en fazla konuşulan konuları arasına girdi. Twitter kullanıcıları da birbirinden ilginç
paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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