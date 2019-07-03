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Acun Ilıcalı’yı karşılarında görünce şok oldular

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Bodrum’da tatil yapan Acun Ilıcalı sürat teknesiyle geldiği beachte büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı’yı karşılarında görünce şok oldular

İskeleye yanaşan sürat teknesinden Acun’un çıktığını gören iki kadın hayranı şoke oldu. Cep telefonuna sarılan gençler dakikalarca Acun ile fotoğraf çektirdi. Önceki gün son model sürat teknesiyle Bodrum'un mavi sularında gezen Acun Ilıcalı'ya tatilciler bakakaldı.

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BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Bir beachin iskelesine yanaşan Ilıcalı’nın etrafını hayranları sardı. Dostlarının yanına giden Ilıcalı, hayranlarının isteğini de kırmayarak bol bol fotoğraf çekildi.

Sürat botu ile yanaştığı iskeleden güneşlenen iki genç kız Acun Ilıcalı’yı karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Acun’u tekneden çıkarken yakalayan hayranları bol bol fotoğraf çektirip dakikalarca sohbet ettiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI bodrum

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