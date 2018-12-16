Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’nin yaşadığı ilginç olayı anlattı!

O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümünde sahneye çıkan Abdullah İdik, koyu bir Yıldız Tilbe hayranı olduğunu ve onu görmeyi çok istediğini söyledi.

Yarışmacının bu sözleri üzerine devreye giren Acun Ilıcalı, yarışmacı ismi Yıldız Tilbe ile görüştüreceğinin sözünü verdi.

Ayrıca Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'nin yaşadığı bir olayı seyircilerle paylaştı. Ilıcalı, ünlü şarkıcının hayranlarını kırmadığını söylerek bir anısını anlattı. Acun, Yıldız Tilbe'nin bir sabah uyanıp salonuna geldiğinde tanımadığı insanları salonunda gördüğünü aktardı.

Tilbe'nin hayranları camdan girip salona yerleşmiş.

İşte o hikaye: