Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi neden diskalifiye etmiyor? Hande Sarıoğlu'ndan bomba sözler! 'Açık açık ortada...'

Survivor All Star 2024'te heyecan bu sezon hiç bitmiyor. Her hafta bir yarışmacının adaya veda ettiği yarışmada bu hafta eleme adayları belli olmaya başladı. Yarışmanın son bölümüne Aleyna'nın eleme konseyinde Yunus Emre'nin ismini yazması damga vurdu.

'UZAK DUR' DEMİŞTİ

Yarışmadaki samimi halleri yüzünden sık sık gündeme gelen Aleyna ve Yunus Emre yakın çevresinden de uyarılar almaya başladı. Son olarak Aleyna'yı annesi "Yunus Emre'den uzak dur!" diyerek uyarmıştı.

ACUN ILICALI'YA SESLENDİ

Aleyna'da son eleme konseyinde Yunus Emre'nin ismini yazdı. Aleyna'nın bu hareketi herkesi şaşırtırken bu konu Söylemezsem Olmaz'da masaya alındı. Programın sunucularından Hande Sarıoğlu Acun Ilıcalı'ya seslendi.

'AÇIK AÇIK ORTADA...'

Sarıoğlu; 'Biz bu sezon Survivor All Star'ı bir dizi senaryosu gibi izliyoruz. Edilen kavgalar gelmeyen diskalifiyeler Acun Ilıcalı'nın danışıklı dövüş kabul ettiğini gösteriyor. Yunus Emre'ye cezalar verip elememesi bu açık açık ortada. Bu Acun Ilıcalı'nın attığı bir imza.' dedi.