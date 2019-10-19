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Acun'un saplantılı hayranı Reşat Özkan 'Onu öpmek ister misin?' sorusuna cevap verdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 19.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın saplantılı hayranı olan Reşat Özkan, katıldığı programda 'Acun'u öpmek ister misin' sorusuna "Tabi abiler öpülür ve sarılınır" cevabını verdi.

Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayında Acun Ilıcalı'ya karşı hislerinin olduğunu söyleyen Reşat Özkan, gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube üzerinden sunduğu programına konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettiren Özkan, "Acun Ilıcalı'yı öpmek ister misin" sorusuna da cevap verdi.

"SURVIVOR'DA BİRİNCİ OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Her fırsatta Acun Ilıcalı ile 5 dakika görüşmek istediğini söyleyen Reşat Özkan, o sürede neler yapacağını şöyle anlattı: "Çok heyecanlı. İlk önce ona bir saygısızlık yapmadığımı söylerim. Heyecanlanırım ama onu daha önce gördüğüm için elim ayağım titremez. Acun'dan istediğim şu; onun projelerinde yer almak istiyorum. Dominik'e gitmek istiyorum, Survivor'a katılmak istiyorum. Sonuna kadar gitmek istiyorum ben de o cesaret var. Ben de ülkemi temsil etmek istiyorum. Survivor'da 2019-2020'de birinci olacağıma inanıyorum."

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"ACUN İSTERSE ÖPER VE SARILIRIM"

Özkan'ın bu sözleri üzerine devreye giren Bilal Özcan ise "Acun'u öpmek ister misin?" diye sordu. Soru karşısında şaşıran Reşat Özkan "Yanaklarından öperim canım. Tabi abiler öpülür, sarılınır yani. Kendisi isterse olur tabi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI reşat özkan bilal özcan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
röportajı yapanın niyeti başka
Bu çocuk son zamanlarda fazla haber yapılmaya başlandı. sosyal medya sayesinde yarın bigun rol verir reklam çektirir ünlü diye başımıza getirirsiniz.
Başka derdimiz kalmadı çünkü.
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