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  4. Ada Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! "Sen ne yaptın?"

Ada Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! "Sen ne yaptın?"

29.08.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u yer aldığı Ada Masalı’nın yeni fragmanı beğeniye sunuldu.

Ada Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Batu yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken Haziran Poyraz'a "Sen ne yaptın?" diye sorar. Haziran ve Poyraz şok içinde hastaneye giderken Aliye Haziran'ın adaya geldiği güne lanet eder. Öte yandan Haziran'ın yanına gelen Poyraz romantik anlar yaşar.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batu’nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir. Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz’a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer. Bu sefer Poyraz’ı kendine aşık edeceğine emindir. Haziran, Poyraz’ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir.

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Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran’ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur. İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler. Haziran’ın tek bir isteği vardır. Poyraz’ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran’ı affedecek midir? Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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