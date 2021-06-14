Ada Masalı dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı? Ada Masalı dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

Ancak Ada Masalı dizisinin bir kitaptan uyarlandığına dair bir bilgi bulunmuyor. İzmir’in Sığırcık ilçesinde çekilden Ada Masalı dizisinin konusu izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Haziran, çok istediği Tokyo’daki pozisyon için patronunun yanına gidiyor. O da onu adaya gönderince, hikâye burada şekillenmeye başlıyor.
Star TV ekranlarında başlayan romantik dalındaki Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Yeşim Çıtak ile Yelda Eroğlu'nun senaryosunu yaptığı Ada Masalı filminin müziklerini ise Çağan Şengül ile Işıl Ayman yapıyor. Dizinin gerçek hayattan uyarlanıp uyarlanmadığı da bilinmiyor.
Star TV’nin yeni dizisi Ada Masalı’nın herhangi bir kitaptan uyarlanıp uyarlanmadığına dair bir bilgi yok…
Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Cem Anıl Kenar, Bülent Çolak, Özge Demirtel, Beril Pozam, Eylül Ersöz, Rami Narin ve Bedia Ener gibi isimlerin yer aldığı Ada Masalı dizisinin konusu da bir hayli ilginç…
Haziran, hayal ettiği Japonya’nın Tokyo şehrindeki pozisyon için patronuyla konuşuyor. Fakat talebinin gerçekleşmesi adına patronuna yardım etmesi gerekiyor. Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için uğraşan Ada’nın da gelişimini engelleyen huysuz adamın bir açığını bulmak durumunda kalacaktır.
Arazi'ye giden Haziran, Poyraz ile karşılaşıyor. Poyraz, Haziran'ı turist kafilesiyle beraber fabrikadan göndermeye çalışır. İyi bir şekilde tanışmayan ikili birbirine sinir olmaya başlar. Patronunun istediği bilgiye ulaşan Haziran geri gider. Yolculuk sırasında uzun zamandır karşılaşmadığı teyzesini görür.
Vapuru kaçıran Haziran, Ada'da kalmak zorunda kalıyor. Olayların hızına yetişemeyen Haziran, gözünü açtığında dans yarışmasında kendisini Poyraz'la dans ederken bulur. Yaşadıklarının ardından patronu tarafından oyuna getirildiğini anlar.
Poyraz'a zarar verdiğinin farkına varan Haziran, sebep olduğu hatayı düzeltmek için uğraşır. Bu hatayı düzeltmek için Poyraz'a bir teklif yapacaktır…
Star TV’nin yeni dizisi Ada Masalı, İzmir'in Sığırcık ilçesinde çekiliyor.
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