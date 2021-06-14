Ada Masalı dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı? Ada Masalı dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

Ancak Ada Masalı dizisinin bir kitaptan uyarlandığına dair bir bilgi bulunmuyor. İzmir’in Sığırcık ilçesinde çekilden Ada Masalı dizisinin konusu izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Haziran, çok istediği Tokyo’daki pozisyon için patronunun yanına gidiyor. O da onu adaya gönderince, hikâye burada şekillenmeye başlıyor.

ADA MASALI DİZİSİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

Star TV ekranlarında başlayan romantik dalındaki Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Yeşim Çıtak ile Yelda Eroğlu'nun senaryosunu yaptığı Ada Masalı filminin müziklerini ise Çağan Şengül ile Işıl Ayman yapıyor. Dizinin gerçek hayattan uyarlanıp uyarlanmadığı da bilinmiyor.

ADA MASALI DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Star TV’nin yeni dizisi Ada Masalı’nın herhangi bir kitaptan uyarlanıp uyarlanmadığına dair bir bilgi yok…

ADA MASASI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Cem Anıl Kenar, Bülent Çolak, Özge Demirtel, Beril Pozam, Eylül Ersöz, Rami Narin ve Bedia Ener gibi isimlerin yer aldığı Ada Masalı dizisinin konusu da bir hayli ilginç…

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Haziran, hayal ettiği Japonya’nın Tokyo şehrindeki pozisyon için patronuyla konuşuyor. Fakat talebinin gerçekleşmesi adına patronuna yardım etmesi gerekiyor. Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için uğraşan Ada’nın da gelişimini engelleyen huysuz adamın bir açığını bulmak durumunda kalacaktır.