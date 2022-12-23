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Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç sorgulama ekranı!

23.12.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınavı kasım ayında yapılmıştı. Şimdi ise sınava giren adayların gözleri, açıklanması beklenen sınav sonuçlarına çevrildi. Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Hakimlik Savcılık sınav sonuç sorgulama ekranı!

Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç sorgulama ekranı!

2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının sonuçları ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanacak. Peki Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Hakimlik Savcılık sınav sonuç sorgulama ekranı!

Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç sorgulama ekranı!

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları, 27 Aralık'ta açıklanacak.

Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç sorgulama ekranı!

Her sınav için ayrı ayrı açıklama yapılacak ve sonuçlar ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak.

Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç sorgulama ekranı!

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek.

Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç sorgulama ekranı!

Sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.


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