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Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları başladı! İcra Sınavı Başvurusu nasıl yapılır?

10.11.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İcra Sınavı Başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. 2022 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının 25 Aralık'ta yapılacağı aktarılırken başvuru sürecinin bugün başladığı belirtildi. Sınava katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 16 Kasım 2022 olarak açıklandı. Peki, İcra Sınavı Başvurusu nasıl yapılır? İşte İcra Sınavı Başvuru ekranı...

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları başladı! İcra Sınavı Başvurusu nasıl yapılır?

İcra Sınavı Başvuruları ile ilgili detaylar ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. İcra Sınavı Başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinden yapılabiliyor. İşte İcra Sınavı Başvuruları ile ilgili merak edilenler...

İCRA SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvuru alımları 10 Kasım Perşembe günü başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada son başvuru tarihi 16 Kasım Çarşamba günü olarak belirtildi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM AİS ekranından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor.

İCRA SINAVI BAŞVURU EKRANI

İCRA SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İCRA SINAVI KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İcra/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır.

2022-İcra/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için tıklayınız

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