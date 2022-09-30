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  4. Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama:

Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama:

30.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" - "Faruk Fatih Özer hakkındaki iade sürecinde Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir"

Adalet Bakanlığınca, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesine ilişkin resmi iade talebinin 29 gün sonra gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özer'in iadesine ilişkin süreç hakkında bazı basın yayın organlarında asılsız haberlerin yer aldığına işaret edilerek, Özer'in, Arnavutluk'a gittiği yönündeki iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan 2021'de uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten tanzim ettirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Özer'in Arnavutluk'ta bulunduğuna yönelik bilgi üzerine 11 Haziran 2021'de Adalet Bakanlığı tarafından Arnavutluk'tan ülkemize iadesinin talep edildiği kaydedildi.

Özer'in, 30 Ağustos 2022'de Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanarak tutuklandığının Arnavutluk tarafından Türkiye'ye bildirilmesi üzerine, 31 Ağustos 2022'de Arnavutluk makamlarına, iade talebinin 11 Haziran 2021'de iletildiği hatırlatılarak, talebe istinaden iade sürecinin bir an evvel başlatılmasının istendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, Arnavutluk makamları tarafından 13 Eylül 2022 tarihli yazı ile adı geçen hakkındaki iade talebinin gönderilmesi talep edilmiş, bunun üzerine 16 Eylül 2022 tarihinde Arnavutluk makamlarına, iade talebini daha önce de ilettiğimiz ifade edilerek, ihtiyaten aynı talep tekrar gönderilmiştir. Dolayısıyla, bazı basın ve yayın organlarında çıkan şahsın yakalanmasının ardından 29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Faruk Fatih Özer hakkındaki iade sürecinde Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir."

Ayrıca açıklamada, 19 Eylül 2022'de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği hatırlatılarak, Bozdağ'ın konuyla ilgili hassasiyeti dile getirdiği kaydedildi.

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