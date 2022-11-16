'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Şimdilerde 43 yaşında olan şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Gerçek adı Fatma Nur Keskin olan Lara, aslen Kırıkkaleli. Şöhret olmadan önce Alanya'da hostes olarak çalışan ünlü şarkıcı, 2003 yılında yayınladığı ilk albümüyle milyonların tanıdığı bir isme dönüştü.

2000'lerin başında büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü şarkıcı, müzik kariyerine devam ediyor.

Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Lara'ya sosyal medyada yorum yağıyor.

Halen sahneye çıkıp şarkılarını seslendiren Lara'yı görenler tanımakta zorlanıyor.

Lara, bir süredir ünlü sporcu Mehdi Karimi ile aşk yaşıyor.



