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'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

16.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adam Gibi Adam, Katmer Katmer ve Allah Versin gibi şarkılarla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Lara, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Şimdilerde 43 yaşında olan şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Gerçek adı Fatma Nur Keskin olan Lara, aslen Kırıkkaleli. Şöhret olmadan önce Alanya'da hostes olarak çalışan ünlü şarkıcı, 2003 yılında yayınladığı ilk albümüyle milyonların tanıdığı bir isme dönüştü.

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

2000'lerin başında büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü şarkıcı, müzik kariyerine devam ediyor.

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan Lara'ya sosyal medyada yorum yağıyor.

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Halen sahneye çıkıp şarkılarını seslendiren Lara'yı görenler tanımakta zorlanıyor.

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Lara, bir süredir ünlü sporcu Mehdi Karimi ile aşk yaşıyor.

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

'Adam Gibi Adam' şarkısıyla ünlenen Lara son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı


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