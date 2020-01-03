Adam Sandler’ın Twitter hesabı hacklendi

Ünlü oyuncu Adam Sandler’in Twitter hesabı hack’lendi. Geçtiğimiz günlerde de şarkıcı Mariah Carey’in Twitter hesabı internet korsanları tarafından ele geçirilmişti.

IRKÇI PAYLAŞIMLAR YAPILDI

53 yaşındaki Amerikalı oyuncunun resmi Twitter hesabı dün bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Sandler’in hesabından 2,4 milyon takipçisine saldırgan ve ırkçı mesajlar atıldı. Mesajlardan birinde, “Mariah Carey ile telefonda seks yaptım” sözleri yer alırken, bir başkasında, “Donald Trump sen ırkçı bir çatlaksın. Katılıyorsanız RT yapın” ifadesi kullanıldı.

Hesaptan, önceki ABD Başkanı Barack Obama'ya yönelik ırkçı hakaretler de paylaşıldı. Sandler’in ele geçirilen hesabı, durumun anlaşılması üzerine kilitlendi.



