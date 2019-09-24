Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında devam edecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Atatürk Anıtı’na Çelenk Koyma Töreni’yle başladı. Atatürk Parkı’nda gerçekleşen tören; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte çok sayıda sinema ve sanatseverlerin katılımlarıyla gerçekleşti.
Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerine layık görülen usta yönetmen Xie Fei, Türkiye’ye ilk defa geldiğini belirtirken, bu ödülü almaktan ve filmlerinin festival süresinde gösterilecek olmasından çok mutlu olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu. Usta yönetmen Xie Fei, festival kapsamında 26 Eylül Perşembe günü Cinemaximum Salon 4’de saat 17.45’te gerçekleşecek olan masterclass’la sinemaseverlerle buluşacak
450 yıllık tarihi han fotoğraf stüdyosu oldu
Hayatlarında ilk kez gördüler! Rus turistlerin yeni eğlencesi
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
İstanbul'da film gibi kovalamaca! Aracın önüne atladılar
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum