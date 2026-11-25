Türkiye'de Türkçe öğrenen ve Türk kültürüne ilgi duymaya başlayan Okazaki, Anadolu'nun zengin yemek kültürünü araştırmak amacıyla yıllardır Türkiye ile Japonya arasında seyahat ediyor.

2010 yılından itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerini gezerek yöresel yemekler, etnik mutfaklar, geleneksel gıda ürünleri ve kışlık yiyecek hazırlıkları üzerine araştırmalar yapan Okazaki, topladığı bilgileri 2023 yılında kitap haline getirdi.

İkinci kitabı için Türk mutfağının farklı lezzetlerini keşfetmeye devam eden Japon araştırmacı Tokat'a geldi. Daha önce de ziyaret ettiği kentte Tokat kebabı, bat, bacaklı çorba ve çökelekli pide gibi yöresel lezzetleri araştıran Okazaki, yeni çalışmaları kapsamında Tokat'ın yemek kültürünü yakından inceleme fırsatı buldu.

Japon gezgin Shinya Okazaki, Türk mutfağına duyduğu ilginin kendisini yıllardır Anadolu'nun farklı şehirlerine götürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşarak yöresel yemekleri ve geleneksel üretim yöntemlerini araştırdığını belirten Okazaki, bu çalışmalarında yalnızca yemek tariflerine değil, yöresel ürünlerin hazırlanışına ve saklama yöntemlerine de yer verdiğini anlattı.

Tokat'ta çiğli gömbenin meşhur olduğunu öğrendiğini belirten Okazaki, "Sabah bir amcaya sordum, beni bir fırına getirdi. Fırın sahibi ve çalışanları çok güzel karşıladı. Çiğli gömbenin nasıl yapıldığını araştırdım. Bana tattırdılar, çok güzeldi." diye konuştu.

TÜRK MUTFAĞINDAKİ ET VE HAMUR İŞİ YEMEKLERİ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Türk ve Japon mutfakları arasında önemli farklılıklar bulunduğunu, Türk yemeklerinin Japonların ilgisini çektiğini anlatan Okazaki, "Japon mutfağı ile Türk mutfağı arasında çok fazla ortak nokta yok. Japonya'da et ve hamur işi yemekleri Türkiye'deki kadar yaygın ve çeşitli değil. Bu nedenle özellikle bu yemekler benim daha çok dikkatimi çekiyor." dedi.

Türkiye'deki araştırmalarını kitap çalışmalarıyla sürdürdüğünü belirten Okazaki, Anadolu'nun farklı bölgelerinde öğrendiği yemekleri ve geleneksel üretim yöntemlerini Japon okuyucularla buluşturmayı sürdüreceğini kaydetti.

Fırında Tokat yağlısı ve çökelek yapımı hakkında da bilgi alan Okazaki, yöresel ürünlerin hazırlanışını fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır