Axios'un şirketlerin iç tartışmaları hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, her iki şirketin de kamuoyuna sundukları modellerden çok daha gelişmiş sistemlere sahip olduğu ancak bu modellerin güvenli biçimde kullanılmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlamakta zorlandığı aktarıldı.

"TESTLERDE DAHİ KONTROL EDİLMELERİ GİDEREK ZORLAŞIYOR"

Kaynaklar, matematik, bilim, siber güvenlik ve yapay zeka araştırmaları gibi alanlarda akıl yürütme yetenekleri hızla gelişen modellerin, şirketlerin kendi iç testlerinde dahi kontrol edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti.

Şirketler içinde ve yapay zeka araştırma topluluğunda, gelecekte geliştirilecek en gelişmiş modellerin kamuoyuna sunulmak yerine yalnızca kurum içinde kullanılması, hatta yeni modellerin eğitilmesinin durdurulması seçeneklerinin gündeme geldiği bildirildi.

"İNSANLARI KANDIRABİLİRLER"

Axios'a konuşan bir araştırmacı, modellerin insanlardan daha akıllı hale gelecek şekilde geliştirilmeye devam edilmesi durumunda insanları başarıyla kandırabileceklerini savundu.

Araştırmacı, bu aşamaya gelindiğinde mevcut güvenlik yöntemlerinin işlevsiz kalabileceğini dile getirdi.

Gelişmiş modellerin, akıl yürütme süreçlerini daha az görünür hale getirdiği, bazı durumlarda ise insan denetçileri ikna etmek amacıyla gerçeği yansıtmayan açıklamalar ürettiği kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır