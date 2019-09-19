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Adana'da Altın Koza Film Festivali heyecanı

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SİNEMA TV  | 19.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Adana’da bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23- 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adana'da Altın Koza Film Festivali heyecanı

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda toplam 650 bin TL ödül dağıtılacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei’ye, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri ise oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfi Livaneli’ye verilecek. Orhan Kemal Emek Ödülleri de görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ve makyaj sanatçısı Derya Ergün’ün olacak. Festival programının ve bu yıl getirilen yeniliklerin anlatıldığı toplantıda, Türkiye’de cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 5050×2020 kampanyası imzalayan ilk festivalin Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali olduğu da duyuruldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı. Arıplex ile Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği ve sanatseverlerin söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkanı bulacağı festivalin tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Menderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin’in yer aldığı yürütme kurulu, gazetecilerle biraraya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Adana’nın uzun yıllardır sanat ve kültür damarına sahip olduğunu ifade etti. Altın Koza Film Festivali'nin ilk kez 50 yıl önce düzenlendiğini, ancak bazı dönemlerde yaşanan zorluklar nedeniyle kesintiler yaşandığını, bu nedenle de bu yıl 26’ıncı kez düzenlendiğini anlatan Karalar, festivalin tüm dünyaya ismini duyurmayı başardığını kaydetti.

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  1. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü Kadir Beycioğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada; festival izleyicisinin yoğun ilgi gösterdiği Dünya Seçkisi Bölümü’nde bu yıl, festivalin duruşuna yakışan ve festivalin toplum sorumluluğuna olan duyarlılığını sergileyen filmler seçmeye çalıştıklarını belirtti. Beycioğlu “Altın Koza Film Festivali olarak bu yıl, Türkiye’de cinsiyet eşitliği sözünü veren ilk festival olduk. 5050×2020 kampanyasını imzalayarak 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğini savunacağımızı taahhüt ettik ve festival seçkisinde de, kadınların eşit temsilini sağlayacak şekilde bir kurgu oluşturmaya çalıştık.” dedi.

ÖDÜLLER

Festivalde, bu yıl filmler Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Festivalde düzenlenen yarışmalarda toplam 650 bin TL ödül dağıtılacak.

52 filmin başvurduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında 12 eser Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanlığını oyuncu Serdar Yılmaz üstlendi. Jüride, yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor. Jüri önüne çıkmaya hak kazanan 12 filmden üçü dünya prömiyerini, dördü de Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak. 5 film ise yönetmenlerinin ilk filmi olmalarıyla dikkat çekiyor

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde, Barış Atay’ın yönettiği ‘Aden’, Burak Çevik’in yönettiği ‘Aidiyet’, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan ‘Bağlılık-Aslı’, Serhat Karaaslan’ın yönettiği ‘Görülmüştür’, Nihat Durak’ın yönettiği ‘Kapı’, Eylem Kaftan’ın yönettiği ‘Kovan’, Pelin Esmer’in yönettiği ‘Kraliçe Lear’, Ali Aydın’ın yönettiği ‘Kronoloji’, Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘Küçük Şeyler’, Cenk Ertürk’ün yönettiği ‘Nuh Tepesi’, Köken Ergun’un yönettiği ‘Şehitler’ ve Cihan Sağlam’ın yönettiği ‘Uzun Zaman Önce’ filmleri yarışacak.

CÜNEYT CEBENOYAN UNUTULMADI

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında her yıl verilen SİYAD En İyi Film Ödülü, kısa süre önce hayatını kaybeden sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan anısına verilecek. Bu ödülün adı, kalıcı olarak SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü olarak önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Jüride, SİYAD üyeleri Zeynep Tül Akbal, Necla Algan ve Janer Barış görev yapacak. Yine aynı yarışmada verilen FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü sahibi ise Deniz Akçay Katıksız, Aren Perdeci ve Fikret Reyhan tarafından belirlenecek.

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DÜNYA SİNEMASI ALTIN KOZA’DA

  1. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dünya sinemasının seçkin örneklerini de yine izleyiciyle buluşturacak. Dünya Sineması Bölümü kapsamında, Ustalara Saygı Bölümü’nde 3 film, Kadın Gözüyle Afganistan Bölümü’nde 3 film, İnsana Rağmen Bölümü’nde 3 film, Panorama Bölümü’nde de 16 film olmak üzere toplam 25 film, izleyicisiyle buluşacak.

Aralarında büyük ustalar ile ilk uzun metrajlı filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin de bulunduğu sinemacılar, bir yandan totaliter rejimlerin ve savaşların yol açtığı trajedileri, eleştirilerini esirgemeden beyaz perdeye aktarırken bir yandan da bütün insanların eşit, özgür ve doğayla uyumlu yaşadıkları bir hayat özlemini dile getiriyor.

BÜYÜK ÖDÜL TÖRENİ 28 EYLÜL’DE

Festivalin 23 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek açılış töreninde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei’ye, Orhan Kemal Emek Ödülleri görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj sanatçısı Derya Ergün’e takdim edilecek.

Sinemaseverlerin merakla beklediği Altın Koza Ödülleri ise 28 Eylül Cumartesi gecesi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.


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