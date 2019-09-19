Adana'da Altın Koza Film Festivali heyecanı

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda toplam 650 bin TL ödül dağıtılacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei’ye, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri ise oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfi Livaneli’ye verilecek. Orhan Kemal Emek Ödülleri de görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ve makyaj sanatçısı Derya Ergün’ün olacak. Festival programının ve bu yıl getirilen yeniliklerin anlatıldığı toplantıda, Türkiye’de cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 5050×2020 kampanyası imzalayan ilk festivalin Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali olduğu da duyuruldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı. Arıplex ile Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği ve sanatseverlerin söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkanı bulacağı festivalin tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Menderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin’in yer aldığı yürütme kurulu, gazetecilerle biraraya geldi.