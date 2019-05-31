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Adana'da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 31.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısına bici bici tezgahı kurmalarına zabıta tarafından izin verilmeyen 2 kişi kendilerini yakmak istedi.

Adana'da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi

Çukurova ilçesi, Göl Mahallesi'nde bici bici satıcısı 2 kişi Seyhan Baraj Gölü kenarına izin almadan tezgah kurmak istedi. Zabıta ekipleri, tezgah kurmak isteyen kişilere, Adnan Menderes Bulvarı'nda artık seyyar satıcılara izin verilmeyeceğini diğer tezgahların da yıkılacağını söyledi. Bu uyarıya rağmen şahıslar tezgahı yapmaya devam etti. Zabıta ekipleri, 2 kişinin uyarıları dinlemeyip tezgah kurmaya devam edince polisten yardım istedi.

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İKNA EDİLDİLER

Olay yerine çevik kuvvet polisi gönderilirken, yıkım için iş makineleri ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Bunun üzerine bici bici satıcısı iki kişi ellerine benzin bidonunu alarak kendilerini yakmakla tehdit etti. Bir süre yaptıkları tezgahın üzerine çıkarak yıktırmamak için benzin bidonu ile kendilerini yakmakla tehdit eden satıcılar, daha sonra ikna edilerek eylemlerinden vazgeçti. Ekipler kurulan tezgahı yıktı.

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Bici bici satıcıları daha önce de evlerinin yıkıldığını kendilerinin de herkes gibi iş yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, bulvara 15 gün önce kurulan içkili büfeleri olduğunu herkese eşit davranılması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bici bici adana seyhan baraj gölü

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
su insanlarin ekmek paralariyla oynamayi birakin artik napsin yasamasinmi gariban insan bu hayatta...
kanun var devlet var sen nerde yaşıyosun mağrada falan mı? Canı isteten istediği yere tezgah açacaksa esnaf aptalmı kdv stopaj muhasebe kira fatura ödüyor
ya yazık günah alınlarının teriyle ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar ne istiyorsunuz bu insanlardan yahu.. önce basınoş gezen suriyelilere bi el atın siz..
tabi ...vergi kaciran pirlantacilar ...mutahitler. yalaka kic yalayicilar ..rahat ama ekemek derdinde olanlar ..kendinizi yaksin
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