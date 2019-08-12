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Adana'da büyük gerginlik! Kız çocuğuna taciz iddiası ortalığı karıştırdı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.08.2019 04:14 | Son Güncelleme

Adana'da kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Adana'da büyük gerginlik! Kız çocuğuna taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği ve mahalleli tarafından darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, darp sonucu yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan şüpheli Ş.T'yi vatandaşlardan aldığı sırada bir grubun saldırısına uğradı. Zanlıyı alarak bir evin damına çıkan ekipler, bulundukları yere takviye ekip gelmesini istedi. Bunun üzerine mahalleye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı ekiplerin yanı sıra özel harekat polisleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinde görüntü almak isteyen bir gazetecinin kamerası kız çocuğunun yakınlarının saldırısı sonucu zarar gördü.

Takviye ekiplerin gelmesinin ardından şüpheli Ş.T, polis ekiplerince damdan indirilerek Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Daha sonra Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ş.T. Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. (AA)

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adana taciz

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