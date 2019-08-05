Adana'da damat dehşeti! İddianamede korkunç detaylar

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 7 Nisan'da kayınvalidesinin evinde 23 yıllık eşi Ayla Öneker (39) ile baldızı Reyhan İrketi (51) ve kayınbiraderi Bahri İrketi'yi (55) tabancayla vurarak öldürdüğü, kayınvalidesi Hacer İrketi'yi (80) de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Mehmet Öneker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Öneker hakkında "Eşi ile 3 kişiyi kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", olaydan sonra şüpheliye yardımcı oldukları öne sürülen tutuksuz Burhan T, Emine Ç. ve Gökhan T. hakkında ise "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

Savcı, şüpheli Öneker'in biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet ve ayrıca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını, diğer sanıklardan Burhan T. ve Gökhan T. 3'er yıl, Emine Ç'nin ise 5 yıl hapsini istedi.

İddianamede, sanık Mehmet Öneker'in eşi Ayla ile aralarında bazı sıkıntıları bulunduğu ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.