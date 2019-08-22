Mynet Trend

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.08.2019 07:01 | Son Güncelleme

Adana'da Ramazan Ç., eski sevgilisi Gül G. ve yanındaki Nebil A.'yı çalıştığı genelev önünde tabancayla ayaklarından yaraladı.

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde genelevin önünde meydana geldi. Genelev çalışanı Gül G., iddiaya göre iş çıkışı kendisini dışarıda bekleyen eski sevgilisi Ramazan Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, Gül G. ve yanındaki Nebil A.'nın bacaklarına isabet etti.

Silahlı saldırının ardından Ramazan Ç., yanındaki akrabası Abdurrahman Ç. ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

genelev-onunde-silahli-saldiri-2-yarali_4173_dhaphoto1

genelev-onunde-silahli-saldiri-2-yarali_4173_dhaphoto2

Kaynak: DHA


Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!
Ölümden döndü! Gören oraya koştuÖlümden döndü! Gören oraya koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana genelev silahlı saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili Yunan Başbakan'dan flaş açıklama!

Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili Yunan Başbakan'dan flaş açıklama!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Her satırı korkunç! Soruşturma başlatıldı

Her satırı korkunç! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da büyük gerginlik! Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

Ölümden döndü! Gören oraya koştu

Ölümden döndü! Gören oraya koştu

12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu

Bir günde sosyal medya fenomeni oldu

Yanlışlıkla ünlü oldu! İnanılmaz olay: Binlerce kişi dinledi

Yanlışlıkla ünlü oldu! İnanılmaz olay: Binlerce kişi dinledi

Vahşet! Köpeğin başına bidon geçirip üzerinde sigara söndürmüşler

Vahşet! Başına bidon geçirip üzerinde sigara söndürmüşler

Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli şehirleri açıklandı

Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli şehirleri açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.