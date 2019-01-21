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Adana'da hastanede skandal görüntü! Hasta çocuklar ağladı, doktor iskambil oynadı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 21.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar anne ve babalarının kucağında ağlayarak tedavi sırası beklerken, görevli doktorun bilgisayarında iskambil oynadığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını ve bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Adana'da hastanede skandal görüntü! Hasta çocuklar ağladı, doktor iskambil oynadı

Alınan bilgiye göre olay, 19 Ocak akşamı bir kamu hastanesinde yaşandı. Çocukları hastalanan ebeveynler, çocuk acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak çocuk acile girdiklerinde bir süre doktoru beklemek zorunda kaldılar. Bu sırada çocuklar ağrılarının da etkisiyle ağlamaya başladı. Bu arada, serviste bir doktorun bilgisayarda internet üzerinden iskambil oynadığı görüldü.

Vatandaşlar biraz sonra kendilerine bakacak bir doktorun geleceğini düşünerek beklemeye devam etti. Zaman geçmesine rağmen bekledikleri doktor bir türlü gelmeyince, bir vatandaş ise internet üzerinden iskambil oynayan doktoru cep telefonuyla görüntüledi.

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Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını, bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenilirken, hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hastane doktor iskambil adana

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