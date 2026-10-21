Meta Muse, 40 günde 10 milyon indirmeyi aştı: ChatGPT'yi geride bıraktı

Meta'nın yapay zeka uygulaması Muse, mobil uygulama pazarında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre eylül ayında kullanıma sunulan uygulama, o tarihten bu yana dünya genelinde 10,9 milyon kez indirildi. Bu indirmelerin 10,2 milyonu ABD'de gerçekleşti.

META MUSE, ABD'DE 10 MİLYON İNDİRME EŞİĞİNİ AŞTI

Böylece Muse, piyasaya sürüldükten sonraki ilk 40 gününde ABD'de 10 milyon indirmeye ulaşan yalnızca 12 mobil uygulamadan biri oldu.

Sensor Tower kıdemli analiz uzmanı Kara Lee'ye göre bu başarıya daha önce yalnızca 11 uygulama ulaşmıştı. Bu eşiğe Muse'dan önce en son Temmuz 2023'te Meta'nın Threads uygulaması ulaşmıştı.

Lee'nin belirttiğine göre benzer indirme sayılarına ulaşan uygulamaların büyük bölümünü Fortnite, PUBG Mobile ve Pokémon GO gibi mobil oyunlar oluşturuyor. Muse ve Threads dışında bu gruba giren oyun dışı tek uygulama Disney+ olmuştu.

MUSE, ABD'DE CHATGPT VE DİĞER YAPAY ZEKA UYGULAMALARINI GERİDE BIRAKTI

Sensor Tower verileri, Muse'un ABD'deki ilk 40 günlük performansının rakip yapay zeka uygulamalarından belirgin biçimde ayrıldığını gösteriyor.

Kendi ilk 40 günlerinde ABD'de ChatGPT 3,7 milyon, Grok 500 bin, Claude ise 200 bin indirmeye ulaşmıştı. Muse ise aynı sürede ABD'de 10 milyon indirmeyi aştı.

Ancak dünya genelindeki rakamlar farklı bir tablo ortaya koyuyor. ChatGPT, piyasaya sürüldükten sonraki ilk 40 gününde yaklaşık 15 milyon küresel indirmeye ulaşarak Muse'u geride bıraktı.

Ancak bu karşılaştırma adil değil, çünkü ChatGPT çok daha geniş bir erişimden yararlandı. Muse şu anda yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabiliyor. ChatGPT ise ilk döneminde Japonya, Brezilya ve Almanya gibi ülkelerden de kullanıcı çekti. Hatta Japonya, ChatGPT'nin ilk 40 gündeki küresel indirmelerinin yüzde 25'ini oluşturdu.

KULLANICILARI ELDE TUTMA ORANINDA DA RAKİPLERİNİN ÖNÜNDE

Bir uygulamayı pazarlamak ile ilk heyecan geçtikten sonra kullanıcıları elde tutmak farklı şeyler. Muse ise bu konuda da ChatGPT, Claude ve Grok gibi rakiplerinden daha yüksek oranlara ulaştı.

Sensor Tower'ın ABD verilerine göre Muse'un 7 günlük kullanıcı tutma oranı yüzde 30, 14 günlük kullanıcı tutma oranı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Rakip yapay zeka uygulamalarının ortalamasında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 16 seviyesinde kaldı.

Uygulama, 16 Ekim'de ilk kez 2,5 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşarak bir önceki haftaya göre yüzde 15 büyüme kaydetti.

META, EKİMDE REKLAM HARCAMALARININ YÜZDE 39'UNU MUSE'A AYIRDI

Muse'un hızlı büyümesinde Meta'nın geniş kullanıcı ağı ve reklam yatırımları da önemli rol oynuyor.

Meta, yeni uygulamalarını diğer hizmetleri üzerinden tanıtarak büyütebiliyor. Threads, Instagram'ın sosyal ağı üzerine kurulmuş ve içerikleri Facebook ile Instagram'a entegre edilmişti.

Meta, günlük toplam 3,6 milyar aktif kullanıcıya ulaşan uygulama ailesini Muse'un tanıtımında da kullanıyor. Bununla birlikte şirket, Muse'a yeni kullanıcılar çekmek için reklama da yoğun yatırım yapıyor.

Sensor Tower verilerine göre Meta, eylül ayında toplam reklam harcamalarının yüzde 23'ünü Muse'un tanıtımına ayırırken bu oran ekim ayında yüzde 39'a yükseldi.

Muse, reklam gösterimleri bakımından ABD'nin en büyük markaları arasında da hızla yükseldi. Eylül ayında 73. sırada bulunan uygulama, ekim ayında 21. sırada yer alıyor.

APP STORE VE GOOGLE PLAY'DE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Kullanıcıları adına çeşitli görevleri yerine getirebilen Muse, kullanıma sunulmasının ardından App Store'da birinci sıraya yükseldi. Uygulama, bir noktada bazı performans ölçütlerinde ChatGPT'nin çıkış performansını da geride bıraktı.

Muse, ABD App Store'daki liderliğini 19 Ekim dışında her gün korudu. Söz konusu tarihte yayın uygulaması Kick kısa süreliğine birinci sıraya yükseldi. Muse ise salı günü itibarıyla yeniden zirvede.

Meta'nın yapay zeka uygulaması, Google Play'de de son 30 gündür birinci sıradaki yerini koruyor.

Kaynak: TechCrunch