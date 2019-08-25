Mynet Trend

Adana'da iğrenç olay! Polis mahallelinin elinden zor aldı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Adana’da kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinden 16 adet toka, sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

Adana'da iğrenç olay! Polis mahallelinin elinden zor aldı

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 958 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Z. (63), 2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarını taciz etti.

EVİNİN BALKONUNDAN GÖRDÜ

Ü.Z. son olarak mahalleye geldiğinde H.C.’nin kızı Z.C. (6) ile yeğeni Z.C .’yi (5) taciz etmeye kalkıştı.

Bu sırada H.C. tacizi evinin balkonundan gördü ve şahsı yakalayıp polise haber verdi.

LİNÇ EDİLİYORDU

Mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.’yi linç etmek istedi.Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı ve baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.

Ü.Z.’nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yarım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

(İHA)


Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yazıklar olsun onlaraEmine Bulut'un annesi isyan etti: Yazıklar olsun onlara
Ankara’da dehşet! ‘Adama ne olacaksa olsun…’Ankara’da dehşet! ‘Adama ne olacaksa olsun…’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana taciz kız Çocuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşinin yatakta olmadığını fark etti, ahıra girdiğinde...

Eşinin yatakta olmadığını fark etti, ahıra girdiğinde...

Markette iğrenç olay! Kamera görüntülerinden ortaya çıktı

Markette iğrenç olay! Kamera görüntülerinden ortaya çıktı

Alevler Kuşadası'ndan bile görülüyor!

Alevler Kuşadası'ndan bile görülüyor!

Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdı

Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yazıklar olsun onlara

Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yazıklar olsun onlara

Ankara’da dehşet! Önce bıçaklandı sonra aldığı darbeyle yere yığıldı

Ankara’da dehşet! ‘Adama ne olacaksa olsun…’

Bu sabah İstanbul! Temizlik işçilerine kurşun yağdırdı

Bu sabah İstanbul! Temizlik işçilerine kurşun yağdırdı

Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdı

Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdı

Ankara'da akılalmaz olay! Evde selfie çekerken canından oldu!

18 yaşındaki genç evde selfie çekerken canından oldu!

Mahalle çığlık sesleriyle yankılandı! Sokak ortasında öldüresiye dövülüp bıçaklandı!

Mahalle çığlık sesleriyle yankılandı! Bu halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.