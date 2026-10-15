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OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro Google tarafından doğrulandı! İşte beklenen özellikler

OnePlus'ın yeni akıllı telefonları Ace 7 ve Ace 7 Pro, Google'ın resmi Desteklenen Cihazlar listesinde ortaya çıktı. İki modelin işlemcileri ve performans testi sonuçları da belli oldu.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro Google tarafından doğrulandı! İşte beklenen özellikler
Enes Çırtlık

OnePlus Ace 7'nin teknik özellikleri kısa süre önce sızdırılmıştı. Google'ın resmi Desteklenen Cihazlar (Supported Devices) listesi, OnePlus Ace 7'nin ismini doğrularken seride OnePlus Ace 7 Pro adlı ikinci bir modelin de bulunacağını ortaya koydu.

Google'ın veri tabanına göre OnePlus Ace 7, PYF110 model numarasını taşırken Ace 7 Pro PMS110 model numarasıyla listeleniyor. Her iki telefonun son birkaç gün içerisinde Geekbench 7 performans testlerine birden fazla kez girdiği de görüldü.

ONEPLUS ACE 7 VE ACE 7 PRO'NUN PERFORMANS SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Geekbench 7 kayıtlarına göre her iki akıllı telefon da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. OnePlus Ace 7, tek çekirdek testinde en fazla 2.986, çoklu çekirdek testinde ise en fazla 10.477 puan aldı.

OnePlus Ace 7 Pro ise aynı testlerde sırasıyla 3.112 ve 10.451 puana kadar çıktı. Sonuçların birbirine oldukça yakın olması, iki modeli ayıran unsurun işlemci olmadığını açıkça gösteriyor.

OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro Google tarafından doğrulandı! İşte beklenen özellikler 1

Ancak telefonları birbirinden ayıracak özellikler henüz netlik kazanmış değil. Daha önce OnePlus Ace 7'nin aktif bir soğutma fanına sahip olacağı iddia edilmişti. Yakın tarihli bir sızıntıda sıcak havayı cihazın yanlarından dışarı atan çift hava akışlı bir soğutma sistemi görülmüştü.

Bu nedenle iki modeli ayıran özelliğin aktif soğutma fanı olması ve fanın yalnızca Ace 7 Pro’da bulunması da ihtimal dahilinde. Ancak bu, şu aşamada tamamen varsayımdan ibaret.

ONEPLUS ACE 7 SERİSİNİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre OnePlus Ace 7 serisi, 6,78 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlük ve 185 Hz yenileme hızı sunan bir OLED ekranla gelecek.

Telefonların 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunması bekleniyor. Arka yüzde 200 MP ana kamera ile 50 MP ikinci bir kameranın, ön yüzde ise 16 MP selfie kamerasının yer alacağı iddia ediliyor.

Önceki söylentilere göre OnePlus Ace 7 serisinde 9.000 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Kaynak: GSMArena
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oneplus
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