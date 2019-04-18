Adana'da 'Kaliforniyum' operasyonu! 3 kişi yakalandı

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kır düğünü tesisinde çalışmaya başlayan Suriye uyruklu Abdulkerim El M., mesai arkadaşlarına kısa sürede zengin olacağını söylemeye başladı. Çalışanların dikkatini çeken Abdulkerim El M., 12 Nisan günü polise gelen ihbarla elindeki kan tüpleri içerisinde, 'kaliforniyum' adlı maddeyi 2 kişiye satmaya çalışırken yakalandı. Abdulkerim El M. ve ona yardım ettiği belirtilen Türk vatandaşları H.U. ile İ.K. gözaltına alındı.

Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 20 bin dolar olduğu belirtilen, uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi olan madde için bölgeye, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip sevk etti. Ekipler, inceledikleri maddeyi incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderdi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdulkerim El M., sorgusunda, "Bu maddeyi bana Suriye'de bulunan bir akrabam göndererek 20 bin dolara satmamı istedi. Satış yapmam halinde bana da para verecekti. Bunun üzerine internet üzerinden araştırma yaptım, gerçekten kaliforniyum mu, bilmiyorum" dedi. H.U. ile İ.K. suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.