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Adana'da 'Kaliforniyum' operasyonu! 3 kişi yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Adana'da, dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan 'kaliforniyum' olduğu belirtilen kimyasal maddeyi satmaya çalışan 1’i Suriye uyruklu, 3 kişi yakalandı.

Adana'da 'Kaliforniyum' operasyonu! 3 kişi yakalandı

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kır düğünü tesisinde çalışmaya başlayan Suriye uyruklu Abdulkerim El M., mesai arkadaşlarına kısa sürede zengin olacağını söylemeye başladı. Çalışanların dikkatini çeken Abdulkerim El M., 12 Nisan günü polise gelen ihbarla elindeki kan tüpleri içerisinde, 'kaliforniyum' adlı maddeyi 2 kişiye satmaya çalışırken yakalandı. Abdulkerim El M. ve ona yardım ettiği belirtilen Türk vatandaşları H.U. ile İ.K. gözaltına alındı.

Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 20 bin dolar olduğu belirtilen, uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi olan madde için bölgeye, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip sevk etti. Ekipler, inceledikleri maddeyi incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderdi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdulkerim El M., sorgusunda, "Bu maddeyi bana Suriye'de bulunan bir akrabam göndererek 20 bin dolara satmamı istedi. Satış yapmam halinde bana da para verecekti. Bunun üzerine internet üzerinden araştırma yaptım, gerçekten kaliforniyum mu, bilmiyorum" dedi. H.U. ile İ.K. suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

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KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 santigrat derecenin üstünde ve diğeri 900 santigrat derecenin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır. Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.

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NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

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Kaynak: DHA

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