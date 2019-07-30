Adana'da kamyonet yükünün üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana-Pozantı Otoyolu’nda bidon, sünger yatak, elek, leğen, yastık gibi çeşitli malzeme taşıyan 31 PA 426 plakalı kamyonet, yolda seyahat eden diğer vatandaşların dikkatini çekti.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Aşırı yük nedeniyle lastikleri adeta yere yapışan kamyonette, yükün üzerinde yolculuk eden, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi, yürekleri ağızlara getirdi.
Kaynak: DHA
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