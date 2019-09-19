Mynet Trend

Adana'da kanlı biten leblebi tartışmasıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.09.2019 10:28 | Son Güncelleme

Adana'da bir düğünde leblebi atma nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Sabahattin Narin’i öldürdüğü öne sürülen kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen iki şahıs adliyeye sevk edildi.

Adana'da kanlı biten leblebi tartışmasıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Şehit Yunus Uğur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz pazar günü arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin’in kafasına leblebi atıldı. Narin duruma sinirlenerek leblebi attığını ileri sürdüğü Abdülkadir S. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı.
Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Olaydan bir gün sonra barışmak için buluşan taraflar arasında tekrar kavga çıktı. Abdülkadir S. tüfekle Sabahattin Narin’i yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan Narin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili Abdülkadir S., Selim Ö. ve Doğan B.’yi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Abdülkadir S.’nin, “Düğünde çıkan kavgada bize silah çekti. Bir sonraki gün barışmaya gittik. Orada da bize silah çekince ben tüfekle havaya ateş ettim. Amacım korkutmaktı” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hayatını kaybeden Sabahattin Narin toprağa verilirken, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA


Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Annenin çağrısına Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalmadı! Annenin çağrısına Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalmadı!
Müziği duyan yüzlercesi koşarak geliyorMüziği duyan yüzlercesi koşarak geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
leblebi adana

En Çok Okunan Trend Haberler

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Assos'ta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu

Türkiye'de bulundu

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı

Gece kulübünden eve giderken... Gören hemen yardıma koştu!

Muğla'da İngiliz turistin yumurtalıklarından 10 kilogramlık kist çıktı

Turistin yumurtalığından çıkartıldı! 'Nadir bir olay'

30 yaşındaki engelli Tayfun Ata için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Annenin çağrısına Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalmadı!

Samsun'da kedi kasabası! Müziği duyan yüzlerce kedi yemeğe koşuyor

Müziği duyan yüzlercesi koşarak geliyor

İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı!

İstanbul Valiliği uyardı! Cuma gününe dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.