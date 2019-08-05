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Adana'da kocası tarafından vurulan kadın, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

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GÜNDEM  | 05.08.2019 19:40 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce sebebi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Adana'da kocası tarafından vurulan kadın, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi’ndeki ikamette Haziran tarihinde meydana gelen olayda eşi ile aralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu eşi Ahmet D. (42) tarafından av tüfeğiyle vurulan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ağır yaralı halde kaldırılan Meryem D. (31), yaşam savaşını kaybetti.

Meryem D’nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

KENDİNİ İHBAR ETMİŞTİ

Adana’da 29 Haziran’da yaşanan olayda, Ahmet D. (42), tartışma nedeniyle evden uzaklaşan eşini kovalama sonucu yanındaki av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, daha sonra polisi arayıp "Eşimi vurdum otomobille hastaneye götürüyorum." diyerek ihbarda bulunmuştu.

Gözaltına alınan Ahmet D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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